Dampfnudel-Tag: Programm für die ganze Familie

Schwäbisch Gmünd

In diesen Zeiten sind manche Fragen besonders wichtig, zum Beispiel: Wie können wir uns einen langen, eher trüben Wintertag versüßen – noch dazu, wenn irgendwann der Magen knurrt? Eine schwäbische und somit nützliche Variante: Wir wagen uns das erste Mal an das altbewährte Rezept von Omas Dampfnudeln heran. Die Folge: ein unterhaltsames und zugleich lehrreiches sowie den Magen füllendes Programm für die ganze Familie.

Wie war das noch mal? Hat Oma die Dampfnudeln eigentlich immer in Milch gegart? Oder in Wasser? Wer es nicht mehr weiß oder der Köchin nie über die Schulter geschaut hat, findet in Omas Koch-