Citymanager: „Die Strategie ist sehr gefährlich“

Aalen. Die Kluft zwischen Onlinehandel und stationärem wird größer. Das hat sich in der vergangenen Tagen am Beispiel der Parfümeriekette Douglas gezeigt. Bis zum Herbst nächsten Jahres sollen 60 Filialen in Deutschland schließen – betroffen unter anderem die Gmünder Filiale in der Bocksgasse. Der Grund: Das Einkaufsverhalten während der Lockdown-Phasen habe den Trend zum Online-Shopping zusätzlich beschleunigt, teilt das Unternehmen mit.

Nicht betroffen vom Einschnitt: die Filiale in der Aalener Innenstadt. Laut Heidenheimer Zeitung ist die Filiale in den Schloss Arkaden von den Schließungen ebenfalls nicht betroffen.

