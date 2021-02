Einen neuen OB gibt’s im Oktober

Kommunalpolitik Die Aalener könnten eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister am 4. Juli wählen. Das passiert bis zum Amtsantritt.

Aalen

Erst am Mittwoch gab er bekannt, dass an dieser Stelle Schluss ist. Nach acht Jahren als Oberbürgermeister der Stadt Aalen verlässt Thilo Rentschler seinen Posten im Rathaus und will sich neuen Aufgaben bei der IHK stellen. Doch wie geht es nun weiter? Das passiert, bis der Neue sein Amt antritt.

Wie lange ist Thilo Rentschler noch Oberbürgermeister der Stadt Aalen? Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat am 1. Oktober vor acht Jahren sein Amt angetreten. Somit endet seine Amtszeit offiziell am 30. September 2021.

Wann wird die Stelle ausgeschrieben? „Der Gemeinderat wird im März über die Modalitäten zur OB-Wahl beraten“,