Der VfR Aalen sinnt auf Revanche

Fußball, Regionalliga Südwest Zu Beginn der Rückrunde kommt am Samstag Balingen.

Zum Hinrundenschluss am Mittwoch gab’s ein torloses 0:0 beim Bahlinger SC. Zum Rückrundenauftakt am Samstag kommt die TSG Balingen zum VfR Aalen in die Ostalb-Arena. Wenn im Aalener Rohrwang ab 14 Uhr der Ball rollen wird, dann geht es für die Spieler von VfR-Coach Roland Seitz auch darum, Revanche zu nehmen für die bittere 1:4-Hinspielschlappe.

Nicht nur der Trainer erinnert sich noch genau an den zweiten Spieltag dieser Saison. „Das war eine sehr bittere Niederlage“, sagt er. „Weil wir ja durch das vorgezogene erste Spiel zuhause gegen Steinbach eine kleine Euphoriewelle gezündet haben.“ Der VfR Aalen hatte