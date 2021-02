Für Häuslebesitzer könnte die Grundsteuer höher ausfallen

Schwäbisch Gmünd

Für Haus- und Grundstücksbesitzer ist es eine alljährliche Pflicht, die Grundsteuer an die Stadtkasse zu überweisen. Die Höhe dieser Überweisung könnte sich allerdings in absehbarer Zeit ändern, denn die Grundsteuer wird neu geregelt. Gmünds Stadtkämmerer René Bantel schätzt, dass Besitzer von Einfamilienhäusern dann mehr bezahlen müssen, Eigentümer in Mehrfamilienhäusern etwas günstiger wegkommen als bisher. Für den Kämmerer soll sich unterm Strich nichts ändern.

Als René Bantel dem Gemeinderat am Mittwochabend den Entwurf des neuen Haushaltsplans vorstellte, unternahm er einen Exkurs in die Änderungen