Holt der FCH den ersten Sieg?

An diesem Sonntag steht für den 1. FC Heidenheim das Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn an. Die Kicker von der Brenz konnten in ihrer Vereinsgeschichte dabei noch nie gegen den SCP gewinnen. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr.

Der SC Paderborn und der 1. FC Heidenheim haben in dieser Saison bislang 26 Punkte gesammelt - der SCP belegt aufgrund des besseren Torverhältnisses den neunten Tabellenplatz. Die Heidenheimer rangieren auf Platz zehn und warten 2021 immer noch auf den ersten Auswärtssieg. In insgesamt drei Begegnungen gab es einen einzigen Punkt - beim 1:1 in Karlsruhe. Dafür holte Heidenheim in aller Regelmäßigkeit