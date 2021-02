Ein Buch über die Böbinger Schulgeschichte

Böbingen. Es ist eine Besonderheit, die es in der Schulgeschichte der Remsgemeinde gibt. Denn bis zur Einweihung der Schule am Römerkastell 1954, heute das Bildungszentrum, war Böbingen streng nach Konfessionen geteilt. Was bedeutet, dass es in Oberböbingen eine evangelische, und in Unterböbingen eine katholische Schule gab.

Ein Graben durchs Dorf

Otto Betz nahm sich dieser Geschichte in den vergangenen zwei Jahren an. Er tauchte tief ein in Archive, egal, ob nun im Ort, im Pfarrhaus oder im Ludwigsburger Staatsarchiv. Zudem schmökerte er entsprechende Literatur, die bereits am Ort zu haben ist. „Eigentlich ist das Buch fertig“,