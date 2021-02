„Nur 150 Impftermine pro Woche“ im Rems-Murr-Kreis

Waiblingen. Im Rems-Murr-Kreis geht es mit den Corona-Schutzimpfungen voran – wenn auch weiterhin in kleinen Schritten. Die mobilen Teams des Kreisimpfzentrums (KIZ) impfen im Schnitt pro Tag 50 Bewohner beziehungsweise Mitarbeitende in Pflegeheimen. Zusätzlich sind die mobilen Teams des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) am Robert-Bosch-Krankenhaus weiter im Rems-Murr-Kreis unterwegs.

„Dass die mobilen Teams der ZIZ uns länger unterstützen, ist ein wichtiges Signal des Landes für den Rems-Murr-Kreis“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel, der zuvor in zwei Schreiben an den Sozialminister kritisiert hatte, dass der Rems-Murr-Kreis