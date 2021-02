Carina Vogt beste Deutsche

Skispringen, Weltcup Die Olympiasiegerin des SC Degenfeld zeigt in Hinzenbach mit Rang 11 eine überzeugende Leistung. Anna Rupprecht wird 18.

Die WM rückt näher und Carina Vogt meldet sich im Weltcup-Zirkus eindrucksvoll zurück. Nach Rang 22 im slowenischen Ljubno vor zwei Wochen hat ihr die Pause beim Weltcup in Titisee-Neustadt vergangenes Wochenende sichtlich gut getan. Die Schwellung im Knie verdrängt, katapultierte sich die Olympiasiegerin des SC Degenfeld am Freitag im österreichischen Hinzenbach als beste Deutsche auf Rang 11, knapp vor Katharina Althaus (12.). Auch SCD-Clubkameradin Anna Rupprecht sprang in die Top 20 und wurde 18.

„Es ist schön, zu sehen, dass es wieder vorne rein reichen kann“, freut sich Bundestrainer Andreas Bauer über die tolle Leistung