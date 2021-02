Er sorgt für den „Whoosh“-Effekt

Man findet den frischgebackenen Filmpreisträger Marc Lehnert in Essingen. Der Film, an dem der 25-Jährige mitgearbeitet hat, spielt aber gleich auf mehreren Kontinenten. „Dear Future Children“ heißt die Doku, die drei junge Aktivistinnen in Chile, Uganda und Hongkong begleitet. Der Film wurde nach seiner Uraufführung beim Max-Ophüls-Festival in Saarbrücken mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Und damit auch Marc Lehnert, der das Sounddesign gemacht hat. Im Interview mit Dagmar Oltersdorf spricht er über diese Arbeit, den Film und seine Pläne.

Herr Lehnert, wie haben Sie denn den Ophüls-Publikumspreis