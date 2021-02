Vogt und Rupprecht blicken zur WM

Skispringen, Weltcup Carina Vogt pirscht sich wieder an die Weltspitze heran. Auch Anna Rupprecht ist kurz vor der Weltmeisterschaft in Oberstdorf eine feste Größe im Team.

Carina Vogt beste Deutsche“. „Anna Rupprecht zweitbeste Deutsche“. Das waren die Schlagzeilen dieses Wochenendes bei den Weltcup-Skispringen der Damen im österreichischen Hinzenbach. Die beiden Spitzenspringerinnen des SC Degenfeld blicken hoffnungsvoll zur WM, die am 23. Februar in Oberstdorf beginnt. Während sich Anna Rupprecht mit den Plätzen 18, 13 und 14 in diesem Winter in der erweiterten Weltspitze etabliert hat, waren für Bundestrainer Andreas Bauer bei Carina Vogt weniger die Ergebnisse (11., 20. und 16.) als vielmehr die Frage, ob ihr Knie halten wird, von Bedeutung. Die Antwort vorweg. Noch ist die Schwellung