15 Häuser für Familien mit Kindern

Wohnen Warum die Gemeinde Böbingen an der Gartenstraße ein neues Quartier bauen lassen willen, was die Besonderheiten sind und wie der Zeitplan aussieht.

Böbingen

Bezahlbarer Wohnraum ist gefragt und das Angebot und der Platz für Neues ist knapp. Das ist nicht nur in Böbingen so. Trotzdem, sagt Bürgermeister Jürgen Stempfle, wolle die Gemeinde möglichst wenig nach draußen auf die grüne Wiese mit neuen Baugebieten. „Wir wollen flächensparend bauen und wo immer möglich Baulücken im Ortskern schließen.“ Noch dazu sollen die Neubauten auch für Normalverdiener mit Kindern finanzierbar sein und energetisch sowie von der Nachhaltigkeit der Baustoffe auf dem aktuellen Stand. Keine einfache Aufgabe, aber, wie Stempfle, betont, beim Projekt an der Gartenstraße kann es funktionieren.