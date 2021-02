Container für Altkleider sollen weg

Sauberkeit Stadt will keine Sondererlaubnis mehr für Behälter erteilen. Grund: Müll erzeugt „negatives Erscheinungsbild“.

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Gmünd will ab 2021 „grundsätzlich“ keine Sondererlaubnis mehr erteilen, Altkleidercontainer aufzustellen. Dies erläutert die Stadtspitze am Mittwoch im Verwaltungsausschuss. Die Stadt begründet dies damit, dass die Leerung überfüllter Altkleidercontainer einschließlich Reinigung und Entsorgung der abgelegten Kleidersäcke und Müll „oft erst nach Kontrolle der Standorte durch das Baubetriebsamt und anschließender Aufforderung durch das Ordnungsamt erfolgt“. Der abgestellte Müll ziehe Nachahmer sowie Ratten und anderes Ungeziefer an, sagt die Stadt. Dies habe negative Auswirkungen