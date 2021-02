Daniel Glück peilt die Jahre 13 und 14 im Schwerzer an

Fußbabll Er ist der dienstälteste Spieler der Normannia und zugleich auch die Zuverlässigkeit in Person. Die Rede ist von Daniel Glück. Der sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter, zeigte sich äußerst zufrieden, als er mit der Verlängerung von Daniel Glück einen weiteren wichtigen Meilenstein für die kommende Saison festmachen konnte. Stephan Fichter: „Wir schätzen uns glücklich, dass ‘Glücki’ zwei weitere Jahre bei der Normannia bleiben wird. Er ist die Zuverlässigkeit in Person.“ Dies ist nicht nur in sportlicher Hinsicht eine wichtige Vertragsverlängerung. Glück ist auch außerhalb des Platzes