Klage über Hundekot im Bürgerpark

Böbingen. Erst Ende Januar kam der Aufruf aus Waldstetten: Das Bürgermeisteramt appellierte „zum wiederholten Male“ an die Vernunft der Hundehalter, doch Rücksicht auf die Mitmenschen zu nehmen. „Es ist eine große Zumutung, wenn regelmäßig Hundekot auf Gehwegen und ausgewiesenen Wanderwegen, in Hofeinfahrten sowie Vorgärten oder in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen vorgefunden wird.“ Nun häufen sich auch bei der Böbinger Gemeindeverwaltung die Beschwerden über Hundekot und Beschädigungen durch aufgewühlten Boden im Park am alten Bahndamm. Das gibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekannt.

