Pumptrack: „Cool, dass es geklappt hat“

Lorch-Waldhausen

Mika Holdgrewe und Nick Gutbrod sind in ihrem Element. „Wissen Sie, was das Deck beim Scooter ist?“, fragt Nick und scheint das „Nein“ erwartet zu haben. Präzise erklärt der 14-Jährige, dass damit das Trittbrett gemeint ist und was ein geübter Rollerfahrer darauf anstellen kann. Und dass Mika den Bau des geplanten Pumptracks in Waldhausen kaum erwarten kann, ist dem Zwölfjährigen anzumerken. „Die Strecke kann mit allen Fahrzeugen benutzt werden, in jedem Alter“, betont er. Nick und Mika sind zwei der Jugendlichen aus Waldhausen, die sich bei der Stadt für einen Pumptrack stark gemacht