Covid-Lage an Kliniken entspannt sich

Aalen

Im Klinikausschuss blickten am Dienstagabend Landrat Dr. Joachim Bläse und Kreisrätinnen und Kreisräte auf die Corona- und die Impfsituation. Laut Bläse lag die Inzidenzzahl im Ostalbkreis am Montag erstmals wieder unter 50, nämlich bei 45 Fällen pro 100 000 Einwohnern. „Es flacht ab, aber es gibt natürlich keine 100-prozentige Garantie“, meint Bläse. Wie sich die nun aufgehobene Ausgangssperre auswirke, sei offen. Mit Blick auf Tübingen, wo OB Boris Palmer nun an allen Schulen Schnelltests anbietet, meint Bläse: „Regionale Lösungen mögen verlockend erscheinen, aber einen Flickenteppich an Regeln will keiner.“