Berlin zaubert gegen die Merlins

In der Basketball-Bundesliga stand am Dienstagabend ein Top-Spiel der Extraklasse an. Die HAKRO Merlins Crailsheim, vor der Begegnung auf Platz zwei liegend, empfingen zum Abschluss der Hinrunde den Tabellendritten und amtierenden Deutschen Meister und Pokalsieger ALBA Berlin. Am Ende mussten sich die Zauberer den Hauptstädtern mit 77:101 geschlagen geben. Es war die erste Heimniederlage für die Merlins in dieser Saison und gleichzeitig auch seit Dezember 2019.

Die Partie begann eines Spitzenspiels absolut würdig – beide Mannschaften waren mit zwei Dreierwürfen erfolgreich. Bei den Merlins trafen Haywood Highsmith und Maurice Stuckey