Alles klar am Sommerrain?

Böbingen

Weil die Nachfrage nach Wohnungen in Böbingen enorm hoch ist, sei die Gemeinde an mehreren Projekten gleichzeitig dran, sagt Bürgermeister Jürgen Stempfle. Ziel sei immer, möglichst freie Grundstücke im Ortskern zu bebauen und dabei flächenschonend vorzugehen. Besonders gut gelinge das beim geplanten Baugebiet an der Gartenstraße (siehe Gmünder Tagespost vom 9. Februar). Eine weitere Besonderheit ist hier laut Stempfle, dass es seitens der Anwohner keine Einwände gegen die Pläne gebe. Das ist bei der Bebauung „Sommerrain West“ anders. Gegen das Vorhaben haben Anwohner dem Bürgermeister eine Unterschriftenliste