Fasnacht ab 6 Uhr morgens

Waldstetten. Der „schmotzige Donnerstag“ in Waldstetten fängt in diesem Jahr so früh an wie nie zuvor. „Wir stellen das Video um 6 Uhr online“, sagt Bürgermeister Michael Rembold. Es ist das Waldstetter Fasching-trotz-Corona-Projekt: ein Video, das diese Woche am Dienstagabend gedreht wurde (Regie: Rembold mit Team, Kamera: Ira Herkommer), und das sonst übliche Faschingstreiben der Wäschgölten und anderen Waldstetter Fasnachter ein wenig ersetzen soll. Zehn Minuten lang wird das Filmchen sein, auf dem Rembold wieder seine traditionelle Büttenrede hält. Was sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem für