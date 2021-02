Oberbürgermeister sieht Aspen als „Zugpferd“ für Raum Gmünd

Schwäbisch Gmünd

Wir müssen lauter werden“, gab Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch den Stadträten des Verwaltungsausschusses mit auf den Weg. Was das Stadtoberhaupt damit meinte: Stadt, Region, Unternehmen, Gewerkschaften, Stadträte und Forschungseinrichtungen sollen in Stuttgart für den Gewerbepark Aspen zwischen dem Gügling und Bargau werben, um auf Ostwürttemberg aufmerksam zu machen und den Fuß in die „aktuell zwölf Förderprogramme“ im Bereich Wasserstofftechnologie zu bekommen. Denn Aspen, für Arnold eine „konkret gewordene Vision“, werde