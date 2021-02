Kitas auch im Lockdown bis zu 40 Prozent ausgelastet

Schwäbisch Gmünd. Der Stadt Gmünd fehlen durch die Lockdowns im Frühjahr 2020 und im Winter 2020/21 knapp 1,2 Millionen Euro an Einnahmen durch Elternbeiträge für Kitas und Ganztagsbetreuung in den Schulen. Denn die Beiträge waren und sind für die Wochen ausgesetzt, in denen Schulen und Kitas geschlossen waren und sind. Darüber informierten Bürgermeister Christian Baron und der Leiter des Amtes für Bildung und Sport, Klaus Arnholdt, am Mittwoch die Stadträte des Verwaltungsausschusses. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass die Stadt aus einem Ausgleichstopf des Landes 1,07 Millionen Euro erhalten hat. Zudem habe die Stadt im Frühjahr-Lockdown