Ziel: neuer Gastronomie-Pächter ab 1. Mai

Schwäbisch Gmünd. Der Zeitplan für die Suche nach einem neuen Pächter für die Stadtgarten-Gastronomie steht: Am 1. Mai soll ein neuer Betreiber die Gastronomie eröffnen, zu der das Restaurant im Tagungszentrum, das Lokal im Rokokoschlösschen und das Catering der Veranstaltungen im Congress-Centrum Stadtgarten (CCS) gehören. Jedenfalls sei dies das Ziel, sagt Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Denn er sei überzeugt, dass die Gaststätten zumindest ab Mai wieder öffnen dürfen.

Die Ausschreibung will die Stadtverwaltung nun so schnell wie möglich in den Tageszeitungen, in Gastrozeitschriften