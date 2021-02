Funk hat „keine Angst vor der 3 vorne“

Jahrestag Zu ihrem 30. Geburtstag berichtet Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk, wie sie feiert, wo sie in Lorch bauen wird und ob ihr junges Alter einen Unterschied macht.

Lorch

Marita Funk ist sichtlich enttäuscht. „Ohne Corona-Pandemie wäre an meinem Geburtstag der Rathaussturm gewesen“, bedauert die Lorcher Bürgermeisterin, „ich hätte gerne mit den Narren gefeiert“. Weil aber auch in der Klosterstadt alle Faschingsveranstaltungen abgesagt sind, wird ihr 30. Geburtstag an diesem Donnerstag ruhiger über die Bühne gehen.

„Ich komme ganz normal zur Arbeit“, sagt Marita Funk. Wenn möglich, wolle sie an diesem Tag aber etwas früher Feierabend machen. „Dann kochen mein Mann und ich zusammen und machen uns einen schönen Abend.“ Dass ihre Eltern, ihr älterer Bruder