Situation am Kellerberg sorgt für Kritik

Verkehrssicherheit Die Lorcher Bürgerinitiative „Pro Kreisel“ klagt in einem offenen Brief an Stadt und Kreis über eine Verschlimmerung der Verkehrslage am Fuße des Kellerbergs.

Lorch

Günther Knödler und Jost Frank von der Lorcher Bürgerinitiative „Pro Kreisel“ haben in einem offenen Brief „zwei Veränderungen“ angeprangert, die „eine Verschlechterung der Verkehrssituation“ an der Kreuzung unterhalb des Kellerbergs bewirken würden. Adressiert war der Brief an Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk und an Thomas Wagenblast, Leiter des Verkehrsdezernats beim Landkreis.

Frank und Knödler bekunden, dass die Bewohner des Gebiets Kellerberg und Gairen mit großem Unmut zu Kenntnis genommen hätten, dass der Bau des geplanten Kreisverkehrs „immer