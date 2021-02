Heubachs bekanntester Pizzabäcker ist gestorben

Heubach. Eigentlich heißt er Luigi und eigentlich heißt seine Pizzeria „La Marinella“. Doch ganz Heubach nennt ihn Gino. Und wer Pizza und Pasta mag, der geht auch „zum Gino“. Am vergangenen Samstag ist Luigi Bruni Clementelli nach schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben.

Vor gut 50 Jahren kam die Familie Bruni Clementelli von Italien nach Deutschland. In ihrer Heimat – Matera in Süditalien – hatte die Familie ein Baugeschäft. Doch in der Krise 1968 ging es den Italienern schlecht, die Bauwirtschaft lag am Boden. Die Familie konnte ihre Angestellten nicht mehr bezahlen und wanderte