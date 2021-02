Das Bezirksamt muss herhalten

Waldstetten-Wißgoldingen. Sie sind zwar nur zu dritt, und das soll auch so sein, aber Stimmung machen sie allemal, die zwei Stuifa-Hexa und der Drehorgelspieler vor dem Wißgoldinger Bezirksamt. Thomas Schmid sagt, was Sache ist an diesem Schmotzgen Donnerstag: „Mir lassat eufach net nach.“ Normalerweise würde er mit der Wißgoldinger Hofkapelle für die Schunkelrunden beim Waldstetter Rathaussturm sorgen. Wegen der Pandemie geht das zwar nicht, dafür gibt’s in Wißgoldingen etwas noch nie Dagewesenes: Das Bezirksamt gehör nun den Stuifa-Hexa. Das sehen Passanten an zwei Bilder-Girlanden mit DIN-A4-großen Hexen-Bildern,