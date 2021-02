Pandemie braucht Perspektivwechsel

Schwäbisch Gmünd

Oberbürgermeister Richard Arnold ist verärgert. Die jüngsten Corona-Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch gefasst haben, versteht er nicht. Über Wochen habe man sich auf die Inzidenz konzentriert, die „Zahl 50 fast wie eine Monstranz vor sich hergetragen“. Deshalb hätten viele Bürger Öffnungen erwartet. Doch was komme: „die 35“, sagt das Stadtoberhaupt. Arnold hatte im Vorfeld der jüngsten Beschlüsse mit den OB-Kollegen Boris Palmer aus Tübingen und Matthias Klopfer aus Schorndorf, einen Appell an Bund und Land gerichtet, die Innenstädte „kontrolliert zu öffnen“. Mit den