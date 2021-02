Rathaussturm im Schichtbetrieb

Iggingen

Es hätte die schönste Zeit für die Igginger Fasnetsbutzen und -hexen sein sollen, erklären die Hexen Michaela und Gabi. Gemeint sind der Vorabend des „schmutzigen Donnerstag“ und der Rathaussturm. Das bunte Faschingstreiben hat in Iggingen jahrzehntelange Tradition und wurde über die Jahre von der Bevölkerung mit Begeisterung angenommen. Und in diesem Jahr? Kein schaurig-schönes Treiben der Hexen und Butzen am Kotteler, die die historische Igginger Fasnacht feiern und um Feuerstellen tanzen. Keine singenden und tanzenden Bi-Ba-Butzenmänner, keine vergnügten Schülerbutzen, die das Rathaus in Besitz nehmen möchten.