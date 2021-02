Nackte Springerin sorgt für Wirbel

Zwölf Spiele, null Siege, zwei Punkte: Der TSV Großdeinbach ziert in der Fußball-Bezirksliga das Tabellenende. Sportlich ist der Verein bei fünf Absteigern kaum noch retten. Wo andere längst den Trainer in Frage stellen, setzt der TSV ein anderes Zeichen: Die Großdeinbacher haben nun mit ihrem Trainerduo verlängert. Trainer Patrick Wahl und dessen Co-Trainer Michael Grimm haben auch in der Saison 2021/2022 das Sagen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Das bestätigt Spielleiter Benjamin Nagel. Nicht verlängert hat unterdessen der zweite Co-Trainer Michele Fiorentino. „Er möchte auf eigenen Wunsch kürzer treten“,