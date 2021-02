Lockdown: Gmünder Kneipen warten auf Hilfen

Prost Lang ist’s her, dass aus Zapfhahnen in Gmünder Kneipen das letzte Bier geflossen ist. Wie überstehen Wirte die monatelangen Schließungen?

Schwäbisch Gmünd

Freitagabend, Gmünder Marktplatz. Wo sonst feiernde Kneipengänger das Lokal wechseln oder in ein Taxi steigen, herrscht zurzeit gähnende Leere. Allemal ein paar Corona-Demonstranten verirren sich an den sonst so belebten Platz. Doch wie geht es denen, die von den Besucherströmen an Wochenenden leben? Wie überstehen Kneipenwirte nach monatelangen Schließungen den zweiten Lockdown?

„Der Lockdown ist schon gefährlich für die Gastronomie“, sagt Alfred Sing, Betreiber der Kneipe „Abwärts“ in Schwäbisch Gmünd. Die Lage sei überwiegend kritisch.