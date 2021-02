Über Video in die Tasten hauen

Menschen im Corona-Alltag Sigi Hänger ist Klavierlehrer in Waldhausen. Den Unterricht via Kamera zu seine Schülern zu bringen, ist keine leichte Aufgabe.

Lorch-Waldhausen

Heute flimmert hinter Sigi Hänger eine Palme im Sonnenlicht. In der Woche zuvor schwebte plötzlich ein Kuchen hinter seiner Schulter. Und manchmal verwandelt sich das lachende Gesicht des 48-Jährigen in das eines bärtigen Rockers mit langen Haaren. „Lachen gehört für mich zum Unterricht einfach dazu“, erklärt er verschmitzt seine Spielereien am Handybildschirm. „Es geht mir nicht nur ums Klavierspielen, sondern um Freude.“

Diese Einstellung lebte der Klavierlehrer auch schon, bevor er seine Schülerinnen und Schüler nur noch über Bildschirme zu sehen bekam.