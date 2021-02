„Tesla-Chef Elon Musk wird zunehmend ein Spekulant“

Herr Fischer, das Börsenjahr 2021 ist noch keine zwei Monate alt, und schon passieren die verrücktesten Dinge am Finanzmarkt. Mit zahlreichen Anhängern konnte in den vergangenen Wochen eine Gruppe von Kleinanlegern, organisiert in einem Internetforum, die totgesagte Gamestop-Aktie kurz wiederbeleben. Was war passiert?

Fischer: Eine eigentlich lahme Aktie ist zum Spielball von Spekulanten geworden. Auf der einen Seite die Hedgefonds, die das Papier für Leerverkäufe nutzten und an einen Kursrückgang glaubten. Auf der anderen Seite eine Vielzahl von Kleinanlegern, die sich im digitalen Netz verabredeten, um den Kurs in die Höhe zu treiben