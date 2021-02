Peter Lang ist jetzt Hygienebeauftragter

Heuchlingen. Corona bremst die Narren aus? Nicht im Leintal. Denn die Leintalhexen zeigten Corona definitiv die rote Karte. Nein, ein Rathaussturm konnte natürlich nicht erfolgen. Auch ließen Schrägtonmusiker vor dem Rathaus nicht ihre Zugposaunen entgleisen. Der Rathaussturm war zwar nur virtuell, hatte es aber dennoch in sich. Peter Lang ließ sich als Schultes nicht zweimal bitten: Er sorgte auch gleich für richtige Arbeitskleidung in seinem neuen Job. Mit Küchenkittel und langen Handschuhen. Und zeigte sich begeistert darüber, dass die Leintalhexen in diesen Zeiten ein positives Signal gaben. Und den Rathaussturm nicht einfach ausfallen