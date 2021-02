Wenn Waschbären zur Plage werden

Natur Polizei und Feuerwehr im Waschbär-Einsatz. Warum sich die putzigen Tiere gerade in Tallagen auf der Ostalb immer weiter ausbreiten und auch Tierschützer darüber nicht erfreut sind.

Aalen-Wasseralfingen

Kleines Tier, großer Aufwand. Eine kurze Polizeimeldung aus der vergangenen Woche – und eine Geschichte dahinter.

Die Meldung: Weit oben in einem Baum dicht an der B29, zwischen Affalterried und der Parkbucht Richtung Hüttlingen, saß ein Tier. „Eine Katze“, so wurde der Polizei gemeldet, „säße da seit mehreren Stunden auf dem Baum und käme nicht mehr allein herunter“, rekapituliert Polizeisprecher Holger Bienert. Die Polizei rief die Feuerwehr.

Der Einsatz: Mit drei Fahrzeugen – darunter die Drehleiter – und neun Mann Besatzung rückte die Aalener Feuerwehr aus. Vor Ort