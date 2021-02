Die Liebe steht im Mittelpunkt

Ökumene Die traditionelle Valentinsfeier wurde am Sonntag in St. Michael in neuem Format zelebriert. Die beiden Geistlichen, Maike Ulrich und Silke Weihing, freuten sich über die Resonanz.

Schwäbisch Gmünd

Rund 100 kleine Flammen züngelten in Gläsern auf der Treppe hinauf zur Sankt-Michaels-Kirche im Gmünder Westen. Diese wiesen so symbolhaft den Weg zur Valentinsfeier. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte diese aus Platzgründen nicht traditionell mit einem Gottesdienst in St. Franziskus abgehalten werden – wie die vielen Jahre zuvor. So machte sich das neunköpfige ökumenische Team rund um Pfarrerin Maike Ulrich und Pastoralreferentin Silke Weihing daran, ein neues, corona-konformes Format auszutüfteln für diesen besonderen Tag. Die Kreativität wurde belohnt, viele Besucher schauten im Gotteshaus am Spätnachmittag