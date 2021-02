Das Kunstwerk ist gesichert

Schwäbisch Gmünd

Auf dem Gelände des ehemaligen Gemeindezentrums Brücke erinnert nur noch geschredderter Beton an die Bebauung. Aber ein acht Tonnen schweres Objekt aus Beton blieb erhalten: Es ist das von Eckhart Dietz geschaffene Kunstwerk, zur Eröffnung 1969 geschaffen, das an diesem Montag in Sicherheit gebracht wurde. Nach Worten von Architekt Thomas Sonnentag – er ist Planer der dort entstehenden neuen Wohnbebauung – kann die Dietz-Skulptur auf dem Bauhof der Stadt zwischengelagert werden, bis sie nach Fertigstellung der Neubauten an der Ecke Eutighofer-Straße/Eugen-Bolz-Straße wieder aufgestellt wird.

Die Reihung von