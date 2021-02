Extra-Impfstoff für Klinikmitarbeiter

Corona 1320 Dosen der Firma Astrazeneca stehen im Ostalbkreis für die zur Verfügung, die in Krankenhäusern arbeiten. Kritik am Impfstoff weisen die Kliniken und das Landratsamt zurück.

Aalen

Der Ostalbkreis erhält 1320 Impfdosen der Firma Astrazeneca. Das bestätigt Katharina Oswald, persönliche Referentin des Landrats. Der neuzugelassene Impfstoff wird nicht für Menschen empfohlen, die älter als 65 Jahre sind, daher werden damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken Ostalb geimpft. Zum Klinikverbund gehören das Stauferklinikum in Mutlangen, das Ostalb-Klinikum in Aalen und die St.-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen.

„Zuerst wird das medizinische Personal auf den Intensivstationen, in den Notaufnahmen und Isolierstationen gemäß Corona-Impf-Verordnung des Bundes geimpft“,