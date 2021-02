Retourkutsche für Betrüger

Aalen

Neben all den Vorzügen, die das Internet bietet, lauern dort auch Gefahren – unter anderem Betrüger, die mit den verschiedensten Maschen versuchen, Profit aus ihren Machenschaften zu schlagen. Auf einen von ihnen traf SchwäPo-Leser Georg Abele – und drehte den Spieß kurzerhand um.

Bereits das zweite Mal in einer Woche wurde Abele von angeblichen Mitarbeitern der Firma Microsoft angerufen. „Sie erklärten, in einem Englisch mit furchtbarem Akzent, mit meinem Computer gebe es Probleme“, berichtet er. Angeblich verbreite sein Rechner Viren. Daraufhin boten ihm die Anrufer ihre vermeintliche Hilfe an und forderten