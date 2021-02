Erstes Online-Konter der Musikschule Waldstetten

Waldstetten. Sieben junge Musikantinnen und Musikanten haben in der Tat in der letzten Woche an der Musikschule Waldstetten mit dem ersten „Online-Konzert“ etwas Besonderes geschafft. Das Konzert aus den Übkellern und Musizierzimmern über die Internetleitung zeigte vor allem eines: „Geht nicht gilt nur so lange, bis es jemand macht“.

Es war ein Versuch die Tristesse der Möglichkeiten im Musikunterricht in Zeiten von einer Pandemie zu brechen. Viele Musikschulen gehen mittlerweile freudig den Weg des digitalen Fernunterrichtes. Nicht selten nutzen Lehrkräfte parallel Messengerdienste, normale Telefonleitung