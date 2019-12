Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.50 Uhr: Haben Sie heute Abend noch nichts vor? Wir haben einen Tipp: Das traditionelle Weihnachtskonzert des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen geht wieder in der Kirche St. Stephanus über die Bühne. Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Chöre und Orchesterensembles sorgen mit vielfältigen Musikstücken für vorweihnachtliche Stimmung. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber erwünscht.

8.35 Uhr: Am Dienstagabend schlug ein noch unbekannter Täter in Hüttlingen an zwei Fahrzeugen die Scheiben ein. Eine 48-Jährige beobachtete gegen 22.30 Uhr, wie eine schmächtige Person vom Gelände des Autohauses im Ölweg davonrannte. Laut Polizeiinformationen ergaben erste Ermittlungen, dass der Unbekannte die Heckscheiben eines VW Polo und eines Fiat Punto eingeschlagen hat und aus einen der Fahrzeuge eine Radioabdeckung entwendete. Diese konnte im Rahmen einer Suche in der Ulmenstraße aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro beziffert. Der Täter flüchtete in Richtung Buchenweg/Ulmenstraße. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

8.20 Uhr: Seit Jahren diskutiert der Rosenberger Gemeinderat um neue Bauplätze im Alten Kirchenweg. Nun hat das Gremium in der letzten Sitzung des Jahres die Neuaufstellung des Bebauungsplans beschlossen, sodass dort 13 neue Bauplätze entstehen können.

8 Uhr: Heute startet der finale Teil der "Star Wars"-Saga in den deutschen Kinos. Die Protagonisten wie Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Yoda, Chewbacca und viele andere sind Kult. Hier sind zehn Fakten über Star Wars, die jeder Fan wissen sollte.

7.45 Uhr: Noch bis April nächsten Jahres müssen sich die Bewohner des Altenpflegeheims St. Anna in Ellwangen mit der Interimslösung in der Konversionsfläche der ehemaligen Kaserne begnügen. Danach beginnt der nächste logistische Kraftakt: Der Umzug der derzeit 39 Bewohner in die dann komplett runderneuerte Anlage im Schönen Graben.

7.30 Uhr: Der RB13 Ellwangen (8.11 Uhr) in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof fällte heute aus.

7.20 Uhr: Ein Stromausfall an der Weinbrennerschule in Karlsruhe löste am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei aus. Laut Polizeiinformationen war kurz vor 15 Uhr in der Schule die Durchsage "Gewaltvorfall" zu hören". Daraufhin schlossen sich die Lehrer mit ihren Klassen in den Klassenzimmern ein. Die Polizei durchsuchte das Schulhaus und die Turnhalle ergebnislos nach dem möglichen Auslöser des Alarms. Nachdem eine konkrete Bedrohungslage ausgeschlossen werden konnte, wurden die Schüler und ihre Lehrer aus dem Gebäude begleitet. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass die Lautsprecherdurchsage mit höchster Wahrscheinlichkeit durch einen kurzzeitigen Stromausfall ausgelöst worden war.

7.10 Uhr: Weihnachten rückt immer näher. Heute darf schon das 18. Türchen unseres Online-Adventskalenders geöffnet werden.

7 Uhr: Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilenhmer: Die Straßen sind frei und auch die Züge im Ostalbkreis fahren aktuell die nächste halbe Stunde nach Plan.

6.40 Uhr: Heute soll sich wieder öfter die Sonne zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei sehr milden 9 bis 14 Grad, weiß Tim Abramowski.

6.20 Uhr: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach in einer landwirtschaftlichen Scheune in Wolpertshausen im Landkreis Schwäbisch Hall ein Feuer aus. In der Stallung verendeten elf Kälber. 53 Rinder in einem Nebenstall konnten unverletzt nach draußen gebracht werden.

6.05 Uhr: Der RB 13 Schwäbisch Gmünd (6.32 Uhr) über Aalen(6.53 Uhr) und Ellwangen (7.29Uhr) nach Crailsheim fällt heute aus.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.