Der SchwäPo/GT–Adventskalender: Türchen 18

Der Online-Chef von der SchwäPo empfiehlt über die Weihnachtszeit ein Buch zu lesen. Sein Tipp wäre, "Quality Land" von Marc-Uwe Kling. Dort geht es um die digitalisierte Welt in der Zukunft. Wenn man gerade davon spricht, kann man doch mal überlegen, das nächste Weihnachtsgeschenk im Laden, statt im Internet zu kaufen.

Plätzchenrezepte, Glühwein-Geheimnisse oder Buchtipps - um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen, verraten die Mitarbeiter der Redaktionen der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost ihre Weihnachtstipps. So unterschiedlich unsere Redakteurinnen und Redakteure sind, so unterschiedlich sind auch ihre Tipps. In den 24 kleinen Videos lernen Sie somit jeden Tag die Menschen hinter der Zeitung kennen.