Ein freundlicher und milder Donnerstag

Der Donnerstag wird ein sehr ordentlicher Tag auf der Ostalb. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 7 bis 12 Grad. 7 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen, 11 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 12 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es anfangs nur locker bewölkt, nach Mitternacht tauchen immer mehr Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 0 Grad. Am Freitag sind schon wieder deutlich mehr Wolken unterwegs, dazu kann es abends etwas regnen, maximal 10 Grad. Auch am Samstag dominieren die Wolken, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Am Sonntag und Montag wird es häufig nass, dazu gehen die Werte insgesamt wieder etwas zurück. Sie liegen aber immer noch bei milden 6 bis 8 Grad. Winterwetter ist in den nächsten Tagen weit und breit nicht in Sicht.