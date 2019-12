Weihnachtspullis schön oder schrecklich?

Umfrage. "Ugly Sweater" werden sie genannt - hässliche Weihnachtspullover. Total im Trend sind die Pullover mit kitschigen Sprüchen, glitzernden Tannenbäume oder loderndem Kaminfeuer. Beim Bummel durch die Aalener Innenstadt sieht man sie in fast allen Schaufenstern. Auch in Discountern gab es die Pullover zu kaufen. In den USA gibt es hierfür sogar einen extra Feiertag den National Ugly Christmas Sweater Day (Tag der hässlichen Weihnachtspullover). Gefeiert wird der Tag am dritten Freitag im Dezember, in diesem Jahr fällt der Feiertag somit auf den 20.Dezember. Ob kleine Weihnachtselfen, der aufgestickte Lieblings-Comic-Held es gilt: Je schriller, hässlicher, verrückter das Motiv, desto angesagter sind sie. Der klassische Norwegerpullover hat längst ausgedient - her musste was Verrücktes. Die einen tragen ihn ganz selbstbewusst auf dem ersten Weihnachtsmarkt, andere verstecken sich mit ihrem besonderen Weihnachtspullover im Haus. Wie stehen Sie zu diesem Trend? Schicken Sie uns doch ein Foto von Ihrem schönsten, schrecklichsten Weihnachtspullover! E-Mail: j.thiele@sdz-medien.de