Der SchwäPo/GT–Adventskalender: Türchen 20

Es ist immer schön, einen Wellnessurlaub zu machen. Genau dieser Meinung ist auch die Online-Volontärin Janika Debler. In dem 20. Türchen rät sie, gerade in der Weihnachtszeit, mit einem Wellnessurlaub zu entspannen und dabei einfach mal an sich zu denken.

Plätzchenrezepte, Glühwein-Geheimnisse oder Buchtipps - um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen, verraten die Mitarbeiter der Redaktionen der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost ihre Weihnachtstipps. So unterschiedlich unsere Redakteurinnen und Redakteure sind, so unterschiedlich sind auch ihre Tipps. In den 24 kleinen Videos lernen Sie somit jeden Tag die Menschen hinter der Zeitung kennen.