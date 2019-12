Kälber auf Abwegen

Obergröningen. Zwei große Kälber sind am frühen Samstagmorgen kurz nach 1 Uhr in Obergröningen ausgebrochen und rannten die Badstraße in nord-östlicher Richtung entlang, berichtet die Polizei. Unterwegs rannte eines der beiden Kälber gegen ein geparktes Auto, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde. Anschließend flüchtete das Rind in den Wald. Das Tier selbst wurde offenbar nicht verletzt. Der Besitzer und ein benachbarter Landwirt waren bereits auf der Suche nach den zwei Ausreißern. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht.