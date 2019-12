Auto verliert Vorderrad - Unfall

Aalen-Ebnat. Glück im Unglück hatte offenbar ein 39-jähriger Mitsubishi-Fahrer in Ebnat am Freitag in Ebnat: Kurz vor 19 Uhr verlor sein Wagen auf Höhe des Feuerwehrhauses das linke Vorderrad. Das Auto geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den Hang hinunter. Der 39-Jährige blieb unverletzt, der Mitsubishi erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Vermutlich hatte der Fahrer nach einem Radwechsel die Radschrauben nicht wie vorgeschrieben nachgezogen, so die Polizei.