Enis Zejnulahi und Niklas Hinderer bei der SG Bettringen

Enis Zejnulahi kehrt zur SG Bettringen zurück. Der 26-jährige Stürmer, der bereits in den Spielzeiten 2014/15 bis 2016/17 das SGB-Trikot am Strümpfelbach getragen hat, hat am Samstag beim Bezirksligazweiten in Bettringen erneut unterschrieben und ist ab dem 1. Januar spielberechtigt.

Vom Landesligisten Kaiserbach, der von Leo Gjini aus Waldstetten trainiert wird, kommt Niklas Hinderer zur SG Bettringen. Hinderer hat vor seiner Kaisersbacher Zeit das Trikot der damaligen Bezirksligaelf der zweiten Mannschaft der Gmünder Normannia getragen.