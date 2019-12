Ein nasser Montag

Die Weihnachtswoche startet auf der Ostalb mild und nass: am Montag sind viele Wolken unterwegs, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 4 bis 8 Grad. 4 Grad gibts im Bergland oberhalb 600 bis 700 Meter, 5 Grad werden es in Neresheim, 6 in Bopfingen, 7 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 8 Grad. Es weht weiterhin ein frischer Westwind. In der Nacht zu Heiligabend fällt immer wieder mal etwas Regen. Es kühlt ab auf 5 bis 2 Grad. Auch an Heiligabend ändert sich beim Wetter kaum etwas. Es sind teils kräftige Schauer unterwegs, maximal 8 Grad. Das Wetter an den beiden Weihnachtstagen wird zweigeteilt. Am ersten Feiertag wird es erneut nass, maximal 5 Grad. Dafür ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag meist trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 4 Grad.