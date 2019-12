Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Das Weihnachtsgeschäft lässt im Einzelhandel die Kassen klingeln. Mama, Papa, Geschwister, Oma und Opa, jeder soll ein Geschenk zu Weihnachten bekommen. Da kann eine ganz schön große Summe zusammen kommen. Wie viel kosten Ihre Weihnachtsgeschenke?

Machen Sie bei unserer Umfrage mit.

6.40 Uhr: Auf den Straßen ist es an diesem Montagmorgen ruhig. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.25 Uhr: Die Weihnachtswoche startet auf der Ostalb mild und nass: am Montag sind viele Wolken unterwegs, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 4 bis 8 Grad, weiß Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Montag bis 22 Uhr in Aalen und Schwäbisch Gmünd vor Windböen. Es treten oberhalb von 600 Meter Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten: Beim Blick auf die Bahnhofstafeln in der Ostalb lässt sich feststellen, dass aktuell alle Züge in der nächsten halben Stunde nach Plan fahren. Wer also über Weihnachten nach Hause fahren will; kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem regnerischen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.